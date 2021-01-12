Euro ve dolar kuru 12 Ocak Salı günü yatırımcılar ve iş insanları başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? Merak edenler için güncel döviz kurları ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 12 Ocak Salı günü euro ve dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü seyirle kapatan ve 7 lira 30 kuruşun üzerini gören dolar TL kuru yeni haftaya da yukarı yönlü seyirle başladı. 7 lira 45 kuruşun üzerini gördü. 12 Ocak Salı gününe yatay yönlü seyirle başlayan dolar TL kuru saat 09.30'da kaydedilen verilere göre 7 lira 44 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Tıpkı dolar TL kuru euro TL kuru da haftaya yukarı yönlü seyirle başlarken bugün güne yatay yönlü seyirle başladı. Saat 09.30'da kaydedilen verilere göre euro TL 9 lira 05 kuruştan işlem görüyor.