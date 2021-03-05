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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar, Ağbal'ın açıklamasıyla kritik seviyenin altında! 5 Mart 2021 dolar kuru
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Dolar, Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçti

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı tırmanış sonrası dün 7.58'i geçen, bugün de 7.50 üzerinde tutunan dolar/TL öğleden sonra TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yazısında verdiği mesajlar sonrası tekrar 7.50 altına çekildi. Ağbal, TCMB'nin blog sayfasına yazdığı yazıda sıkı duruşun geçici değil orta vadeli bir strateji olduğunu belirterek "Para politikasındaki sıkı duruşu yüzde 5 hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz, enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı

Dolar son dakika! Dolar, Ağbal'ın açıklamasıyla kritik seviyenin altında! 5 Mart 2021 dolar kuru
HABERTURK.COM

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı tırmanış sonrası dün 7.58'i geçen, bugün de 7.50 üzerinde tutunan dolar/TL öğleden sonra TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yazısında verdiği mesajlar sonrası tekrar düşüşe geçti.

Ağbal, TCMB'nin blog sayfasına yazdığı yazıda "Güven veren bir para politikasının, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık" diyerek, "Para politikasındaki sıkı duruşu yüzde 5 hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz, enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ağbal, bugünkü yazısında sıkı para politikasıyla ilgili, "Stratejimizin geçici değil, orta vadeli bir strateji olduğunu ve hedeflerimize ulaşana kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz" derken "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var *Hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da beklentiler yoluyla dezenflasyona destek vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi dünkü seviyesinin üzerine çıkarak 92'ye dayanmasına rağmen Ağbal'ın mesajları sonrası dolar/TL yeniden 7.50 altına gevşeyerek 7.47'ye kadar indi.

Ağbal'ın göreve gelmesi ve sıkı para politikasına dönük söylem ve uygulamalarla kur kasım 2020'de gördüğü 8.58 zirvesinden hızla 6.85 altına kadar gelmiş ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki beklenmedik yükselişle birlikte TL de diğer gelişen ülke kurlarıyla birlikte değer kaybetmişti.

Enflasyonda nisan sonuna kadar sürmesi beklenen yukarı yönlü baskı, rezerv tartışmaları ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle TL'de tekrar 7.50 üzeri görülürken, piyasa gözler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelecek hafta duyurulacağını açıkladığı ekonomik reform paketine çevrildi.

Reform paketinin ardından 18 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası izlenecek. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış ve enflasyon görünümünün yukarı olması nedeniyle son 3 toplantıda pas geçen TCMB'nin bu kez 100 bp artış yapabileceği görüşü öne çıkıyor.

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