Dolar kuru geçen hafta ABD enflasyon verisi nedeniyle yaşadığı ve 8.50 'yi aşan sert yükselişin ardından 17 Mayıs haftasına 8.45 altında başlıyor.
ABD enflasyonu geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 4'ü aşmış, 10 yıllık tahvillerin faizi de 1.70'lere dayanmıştı.
Arife günü seans kapanışında 8.30 seviyesinde olan dolar kuru, bu gelişmeler sonrasında 8.50'nin üzerine tırmanmıştı. Euro 10.25'i geçerken spot altın fiyatı da son 3 ayın zirvesine çıkarak 1850 doları aştı.
Piyasalarda bu hafta Fed tutanakları izlenecek. Fed yetkilileri enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirterek varlık alımlarına yönelik azaltma olmayacağını yinelemişti.
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