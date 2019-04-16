Dolar kuru, İstanbul seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle kademeli yükselişini sürdürürken TL üzerindeki S-400, enflasyon ve Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki düşüş baskısı da sürüyor.

Cuma günü 5.75 üzerinde kapanan dolar/TL, dün de 5.8037 ile kapandı. Türk Lirası küresel piyasalardaki pozitif havadan negatif ayrışarak yarım puan üzerinde değer kaybetti. Seçimden bu yana kayıp 4.5 puanı aşarken yıl başından bu yana kayıp yüzde 9'un üzerinde.

16 Nisan sabahında da dolar yukarı yönlü hareketle 5.81'li seviyelerde seyrediyor.

Analistler, İstanbul seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle olası bir yeniden seçimin Türkiye'ye birkaç ay kaybettirebileceğini ve planlanan ekonomik reformun sekteye uğrama ihtimalinin fiyatlandığını belirtiyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) EMEA baş analisti Frank Gill, Türkiye'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketinin Türk hanehalkının ve yabancı yatırımcıların liraya güvenin yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını söyledi.

Gill, yaptığı açıklamada, "Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkı için en büyük soru, liranın hâlâ yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Benim görüşüme göre reform paketi bu soruya yanıt vermedi" diye konuştu.

Negatif ayrışma trendinin sürdürülemez olduğunu söyleyen bankacılar da bu durumun ekonomi üzerinde gerilim yarattığını söylüyor. Dün açıklanan rakamlara göre işsizlik 3 puanın üzerinde artarak yüzde 14.7 olmuştu.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD'de yatırımcılarla temasları sürüyor.

Ekonomi gündemindeki verielr arasında Türkiye ve dünya genelindeki sanayi üretimi rakamları, euro bölgesi enflasyonu, ABD dış ticaret dengesi izleniyor. Bu arada ABD ve AB arasındaki ticaret görüşmeleri de başlıyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise son 15 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 19.28'i gördü. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 22.32 oldu.