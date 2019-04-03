Dolar/TL yerel seçim sonrası ilk iki işlem gününde geniş bantta dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru pazar gece sığ piyasadan 3 nisan sabahına kadar 5.40 ve 5.70 arasında sürekli gidip geldi.

Piyasalarda enflasyon verisi beklenirken, bir yandan da haftaya açıklanması beklenen reform paketi izleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçimler öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" söyleminde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim sonrası ilk açıklamasında ve balkon konuşmasında ekonomide yapısal reformlara dikkat çekmiş ve 4.5 yıl seçim olmayacağı vaadiyle piyasayı rahatlatmıştı.

Kuru etkileyen bir başka faktör de ABD ile Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle gerilen ilişkiler.

Dolar/TL dün ABD Türkiye ilişkilerinin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken bankacılar F-35'lere ilişkin haberinin dolar/TL'deki seyirde önemli bir etken olduğu görüşünde.

Türkiye ABD ilişkilerinin geçen yaz olduğu gibi yeniden bozulabileceği endişesi ise piyasalarda sert satış baskılarını da beraberinde getirebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor. Mevcut durumda bu endişeler beklentilerdeki bozulmayı etkileyen bir unsur olarak görülüyor.

3 Nisan günü dolar hafif yukarı yönlü hareketle 5.60 üzerinde seyrediyor, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.30 ve 7.38 TL'den el değiştiriyor.

Pentagon dün Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon açıklamasında "Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe da Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı adayı Orgeneral Tod Wolters'ın adaylığının onaylanması için yapılan oturumda, "Dün, Luke Hava Üssünde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

Daha sonra yapılan açıklamada ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Türk pilot ve bakım ekibine Arizona'da verilen F-35 eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.