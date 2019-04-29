Dolar/TL geçen hafta petrol fiyatlarındaki yükseliş, dolar endeksinin 97 desteğini kırmasıyla 100'e doğru harekete başlaması, Merkez Bankası'nın PPK metninden ek sıkılaştırma ifadesini çıkarması ve İstanbul seçimlerindeki belirsizlik baskısıyla 6 lira sınırına dayandı.

Nisan başlarında Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla 5.71 TL'ye kadar inen dolar kuru, geçen haftayı 5.95 üzerinde kapattı.

YSK'nın bu hafta AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin itirazını toplanarak karara bağlamasını bekliyor. AK Parti yaptığı itirazlarda kısıtlı seçmen ve sandık kurullarında görevlendirilen memurlara yönelik iddiaları ilçe seçim kurulları tarafından araştırılacak ve YSK'ya gönderilecek raporlardan sonra karar çıkacak. AK Parti'nin KHK'lıların seçmen olamayacağına yönelik iddiası geçen hafta ara kararla reddedilmişti.

29 Nisan günü dolar kuru 5.9515 ile başladı. Euro 6.64 ve sterlin 7.70 üzerinde

Dolar/TL'de izlenecek bir diğer önemli konu da Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi bekleniyor. Banka'nın birkaç haftadır tartışılan rezervlerine ilişkin de bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası FED toplanacak. Bankanın faiz değiştirmesi beklenmiyor ancak geleceğe dönük projeksiyonlarında değişiklik olup olmayacağı izlenecek.

Yurtiçinde izlenecek veriler arasında imalat PMI rakamları, güven endeksi öne çıkıyor. Japonya'da ise piyasalar kapalı.