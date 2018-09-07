TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısında faiz artışı sinyali vermesi ardından TL son dönemdeki sert değer kaybına ara verdi.

Hafta başından itibaren 6.60 seviyelerinde seyreden dolar / TL, aşağı yönlü harekete başladı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:00'da 6.5799/6.6080 seviyesinden işlem görmeye başladıktan sonra 11:35 civarında önce 6.55 ardından da 6.50 seviyesinin altına inerek 6.47'yi gördü. Euro 7.55 TL, İngiliz sterlini ise 8.38 civarında el değiştiriyor.

ABD istihdam verisi öncesi döviz kurlarındaki düşüş yüzde 2'yi aştı. Öğlen saat 13:05'te dolar 6.40'lara dek inerken euro ve sterlin ise sırasıyla 7.45 ve 8.30'lardan işlem görüyor.

Türk Lirası, böylelikle gelişen piyasa paralarının yükselişine öncülük ediyor. Merkez Bankası'nın bu hafta başında faiz artış sinyali vermesi de kurdaki volatilitenin bir miktar azalmasında etkili oldu.

Finans çevrelerinde Merkez Bankası'nın gelecek hafta 500 baz puan civarında faiz artışı yapması bekleniyor.

Piyasalarda siyasi açıdan izlenen gündemin başında Tahran'da yapılacak üçlü zirve geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir zirveye katılacak. Toplantının ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Brunson davasındaki gelişmelerin ABD - Türkiye arasındaki ilişkilere yansıması da piyasaların odağında. Bazı analistler Brunson davasını yürüten savcının görev yerinin değişmesinin iyimser bir hava yaratabileceğini vurguluyor.

Küresel piyasalar ise bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.

Yurtiçinde de saat 17:30'da Ağustos ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak.

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