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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2018 döviz kuru

Dolarda 6.50 TL'nin altına indi

Dolar / TL, geçen hafta 6.85 sınırına dayanmasının ardından, hafta başında gelen enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizini arttıracağının sinyalini vermesiyle başlayan düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru güne 6.75 ile başladığı haftanın son gününe 6.60 civarında başlamıştı. Piyasalardaki iyimser havayla kurdaki aşağı yönlü hareket sonucu kotasyon 6.50 TL'nin altında. Euro 7.55 TL, sterlin ise 8.40 TL seviyesinin altını gördü. Öğlen 13 sularında düşüşün devam ettiği döviz piyasasında dolar 6.40 TL civarına dek indi. Euro 7.45, sterlin ise 8.30 seviyesini test etti

07.09.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısında faiz artışı sinyali vermesi ardından TL son dönemdeki sert değer kaybına ara verdi.

Hafta başından itibaren 6.60 seviyelerinde seyreden dolar / TL, aşağı yönlü harekete başladı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:00'da 6.5799/6.6080 seviyesinden işlem görmeye başladıktan sonra 11:35 civarında önce 6.55 ardından da 6.50 seviyesinin altına inerek 6.47'yi gördü. Euro 7.55 TL, İngiliz sterlini ise 8.38 civarında el değiştiriyor.

ABD istihdam verisi öncesi döviz kurlarındaki düşüş yüzde 2'yi aştı. Öğlen saat 13:05'te dolar 6.40'lara dek inerken euro ve sterlin ise sırasıyla 7.45 ve 8.30'lardan işlem görüyor.

Türk Lirası, böylelikle gelişen piyasa paralarının yükselişine öncülük ediyor. Merkez Bankası'nın bu hafta başında faiz artış sinyali vermesi de kurdaki volatilitenin bir miktar azalmasında etkili oldu.

Finans çevrelerinde Merkez Bankası'nın gelecek hafta 500 baz puan civarında faiz artışı yapması bekleniyor.

Piyasalarda siyasi açıdan izlenen gündemin başında Tahran'da yapılacak üçlü zirve geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir zirveye katılacak. Toplantının ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

 

Brunson davasındaki gelişmelerin ABD - Türkiye arasındaki ilişkilere yansıması da piyasaların odağında. Bazı analistler Brunson davasını yürüten savcının görev yerinin değişmesinin iyimser bir hava yaratabileceğini vurguluyor.

Küresel piyasalar ise bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.

Yurtiçinde de saat 17:30'da Ağustos ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak.

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Yorumlar 8
  • Misafir 2 dakika önce
    Turkiye de dolar girisiyle kur dusmediginden faiz artisiyla dusuyor. Faiz artinca enflasyon yukseliyor diyen arkadaslar, kur yukselince de enflasyon yukseliyor degisen bir sey yok aslinda.
  • Misafir 12 dakika önce
    simdi emeklilere verilen ikramiyeler enflasyon artirilarak geri alinmadimi
  • Misafir 39 dakika önce
    Dolar neden düşer ? Neden yükselir? Bu kadar kolay mı?
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