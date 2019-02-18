Dolar kuru, veri odaklı gündemle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının da olduğu geçen hafta dar bantta sık sık dalgalı bir seyir izlemişti.
Dolar/TL geçen hafta açıklanan S&P Türkiye raporu, ödemeler dengesi, TCMB beklenti anketi ve işsizlik verilerinin ardından anlamlı bir hareket yaşamazken TCMB'den gelen "dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği söylemi" sonrası 5.25 etrafında dalgalanan kur 5.32 üzerine kadar çıktı.
Bakan Albayrak'ın "Faizlerdeki düşüş iyi ama yeterli değil" sonrası da hafif bir dalgalanma yaşanırken, dolar endeksinin güçlendiği ve tüm gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazandığı haftada TL yüksek politika faizinin de etkisiyle pozitif ayrıştı.
Dolar/TL, 18 Şubat sabahına 5.28 üzerine hafif yukarı yönlü bir seyirle başladı. Geçen hafta 5.95 altında değişen Euro ise dolar karşısındaki değerlenmesine bağlı olarak 5.97 üzerinde.
GÖZLER FED TUTANAKLARINDA
Piyasaların gözü bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında. Fed'in 29-30 Ocak toplantısının tutanaklarının satır aralarında para politikasının ipuçları aranacak.
Öte yandan, Avrupa tarafında gelecek PMI verileri ile ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri de yakından takip ediliyor. Asya piyasaları görüşmelerden aldığı pozitif sinyalle 18 Şubat gününe ralliyle başladı.
ABD’nin Çin ürünlerine 200 milyar dolarlık vergi uygulamaya başlayacağı 2 Mart'tan önce müzakereleri hızlandıran taraflar bu hafta Washington’da yeni bir tur görüşme yapacak.
TL fiyatlamasında Rus yapımı S-400 füzeleri nedeniyle yeniden ön plana çıkan ABD ile ilişkilerdeki seyir ve jeopolitik riskler de izleniyor.
Yurtiçinde ise ocak ayı konut satışları, tüketici güven endeksi, büyümenin öncü göstergelerinden kapasite kullanım oranı ve yurtdışı ÜFE takip edilecek.
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