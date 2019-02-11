Dolar endeksindeki yükseliş, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma ile ABD'li bir yetkiliye dayandırılan S-400 haberinin ardından dolar/TL geçen hafta 5.25 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar kuru, haftanın ilk günü olan 11 Şubat'ta da 5.2650 ile yükselişle başladı.

Dolar/TL hareketli geçirdiği ve volatilitenin yüksek olduğu geçen haftanın ardından bu hafta piyasalarda veri yoğunluklu bir gündem bulunuyor.

Perşembe günü cari işlemler dengesi ve sanayi üretim verileri, Cuma günü ise TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik rakamları ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye raporu bekleniyor.

Yurt dışında ise Japonya, İngiltere ve Almanya'nın büyüme verileri izleniyor ve İtalya ile başlayan resesyon tehlikesinin yayılıp yayılmadığına bakılacak.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri de piyasaların izlediği bir başka önemli gelişme.

Başta Suriye meselesi olmak üzere Türkiye - ABD ilişkileri, jeopolitik riskler ve iç siyasetteki gelişmeler de piyasaların radarında.