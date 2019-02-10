11 ŞUBAT PAZARTESİ
Çin'in döviz rezervleri Türkiye Saat ile (TSİ) ile 11:00'da açıklanacak. Bir önceki rakam 3 trilyon dolar seviyesindeydi.
İngiltere'de TSİ 12.30'da 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3. çeyrekte büyüme yüzde 1.5 olmuştu.
Japonya Tokyo Borsası ‘Ulusal Hazırlık Günü' nedeniyle kapalı olacak.
12 ŞUBAT SALI
Hazine iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek. İlk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
13 ŞUBAT ÇARŞAMBA
TSİ 12:30'da İngiltere'den ocak ayı enflasyonu, TSİ 16:30'da ABD'den ocak ayı enflasyonu açıklanacak.
14 ŞUBAT PERŞEMBE
Cari işlemler dengesi rakamları takip edilecek
TCMB Saat 10:00'da Aralık 2018 Ödemeler Dengesi rakamlarını açıklayacak. Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyor. Cari açık beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse 2018 yılında cari işlemler açığı bir önceki sene 47.4 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 27.7 milyar dolara gerileyecek.
Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık verdi
| (Milyon $)
|2017 Ocak-Kasım
|2018 Kasım
|2018 Ocak-Kasım
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-39.608
|986
|-26.185
|İhracat
|151.538
|16.133
|160.633
|İthalat
|202.949
|15.610
|200.335
|Mal Dengesi
|-51.411
|523
|-39.702
|Hizmet Gelirleri
|40.666
|3.265
|44.863
|Hizmet Giderleri
|21.411
|1.790
|21.253
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-32.156
|1.998
|-16.092
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.447
|556
|5.487
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|14.346
|1.789
|16.298
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-42.055
|765
|-26.903
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.447
|221
|718
|SERMAYE HESABI
|16
|-1
|59
|FİNANS HESABI
|-39.292
|-2.425
|4.134
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.359
|124
|3.256
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.105
|1.125
|10.272
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-656
|738
|2.499
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|23.310
|2.458
|1.067
|Hisse Senetleri
|3.050
|346
|-1.051
|Borç Senetleri
|20.260
|2.112
|2.118
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.855
|-1.755
|13.233
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|-401
|-20
|6
|Bankalar
|2.713
|-2.758
|9.463
|Diğer Sektörler
|1.543
|1.023
|3.764
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|11.435
|-2.051
|3.515
|Merkez Bankası
|-208
|2
|4.921
|Genel Hükümet
|-763
|-125
|-791
|Bankalar
|2.882
|-2.972
|-9.611
|Diğer Sektörler
|9.524
|1.044
|8.996
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-300
|3.410
|-30.260
|NET HATA VE NOKSAN
|729
|994
|19.507
|GENEL DENGE
|-429
|-4.404
|10.753
|REZERV VARLIKLAR
|429
|4.404
|-10.753
|Resmi Rezervler
|429
|4.404
|-10.753
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Aralık 2018 sanayi üretimi verileri belli olacak
Aralık 2018 Sanayi Üretimi verileri de saat 10:00'da duyurulacak. Düzeltilmemiş sanayi üretimi endeksinin yıllık bazda yüzde 7-7.5 oranında düşüş göstermesi bekleniyor.
Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 6.5 düştü
TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak
Saat 14:30'da TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak. Ankette Dolar/TL, GSYIH, enflasyon ve cari işlemler beklentilerinin nasıl revize edildiği önemli olacak. Son anket sonuçlarına göre 12 aylık ve 24 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri ortalamada yüzde 15.9 ve yüzde 12'ydi.
1-8 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri saat 14:30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında hisse senedi piyasasına net yabancı girişi 270 milyon dolar, son 4 hafta içerisinde kümülatif net giriş 1.4 milyar dolar olmuştu.
Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında da 5 hafta üst üste net çıkış sonrasında net alıcı pozisyonuna geçti. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında tahvil piyasasında 105.4 milyon dolar kadar net giriş yaşandı. Böylece yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı yüzde 15.3 oldu.
1-8 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı. Son dört haftada kümülatif olarak 7.4 milyar dolar artış yaşandı. 25 Ocak – 1 Şubat haftasındaki artış özellikle gerçek kişilerin Döviz Tevdiat Hesapları'ndaki (DTH) 1.6 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı.
15 ŞUBAT CUMA
Kasım ayı işsizlik oranı belli olacak
TÜİK saat 10:00'da Kasım 2018 dönemi işgücü istatistiklerini duyuracak. Ekimde işsizlik oranı yüzde 11.6 olmuştu.
Ocak merkezi bütçe büyüklükleri açıklanacak
Hazine saat 11:00'de Ocak merkezi bütçe büyüklüklerini duyuracak. Hazine'nin açıkladığı Ocak ayı nakit bütçe verilerine göre 2.5 milyar TL bütçe fazlası ve 9.1 milyar TL kadar da faiz dışı fazla kaydedildi. Söz konusu ay içerisinde TCMB'nin yüklü kâr transferinin olumlu etkisi oldu.
S&P, Türkiye'nin kredi notu gözden geçirecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poors (S&P) 2019 yılı takviminde 15 Şubat için Türkiye hakkında rapor yayınlayacağını duyurmuştu. S&P'den not değişikliği beklenmiyor. Kuruluş 17 Ağustos'taki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirmiş, görünümünü durağan olarak bırakmıştı. S&P, Moody's ve Fitch'e göre Türkiye'yi daha olumsuz bir noktada değerlendiriyor. Mevcut kredi notunu yatırım yapılabilir sınırın dört kademe altında tutuyor. Fitch Türkiye'nin kredini notunu BB seviyesinde, görünümünü negatif , Moody's ise kredi notunu Ba3 görünümü negatif olarak değerlendiriyor.
ABD'de hükümet yeniden kapanabilir
ABD'de hükümetin uzun süren kapanışının ardından 15 Şubat tarihine kadar geçici bir süre açılmıştı. Yeni bir anlaşmaya varamazsa ABD hükümeti yeniden kapanabilir.
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