11 ŞUBAT PAZARTESİ



Çin'in döviz rezervleri Türkiye Saat ile (TSİ) ile 11:00'da açıklanacak. Bir önceki rakam 3 trilyon dolar seviyesindeydi.



İngiltere'de TSİ 12.30'da 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3. çeyrekte büyüme yüzde 1.5 olmuştu.



Japonya Tokyo Borsası ‘Ulusal Hazırlık Günü' nedeniyle kapalı olacak.

12 ŞUBAT SALI



Hazine iki ihale düzenleyecek



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek. İlk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.



13 ŞUBAT ÇARŞAMBA



TSİ 12:30'da İngiltere'den ocak ayı enflasyonu, TSİ 16:30'da ABD'den ocak ayı enflasyonu açıklanacak.



14 ŞUBAT PERŞEMBE



Cari işlemler dengesi rakamları takip edilecek



TCMB Saat 10:00'da Aralık 2018 Ödemeler Dengesi rakamlarını açıklayacak. Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyor. Cari açık beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse 2018 yılında cari işlemler açığı bir önceki sene 47.4 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 27.7 milyar dolara gerileyecek.

Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık verdi

(Milyon $)

2017 Ocak-Kasım 2018 Kasım 2018 Ocak-Kasım CARİ İŞLEMLER HESABI -39.608 986 -26.185 İhracat 151.538 16.133 160.633 İthalat 202.949 15.610 200.335 Mal Dengesi -51.411 523 -39.702 Hizmet Gelirleri 40.666 3.265 44.863 Hizmet Giderleri 21.411 1.790 21.253 Mal ve Hizmet Dengesi -32.156 1.998 -16.092 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.447 556 5.487 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14.346 1.789 16.298 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -42.055 765 -26.903 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.447 221 718 SERMAYE HESABI 16 -1 59 FİNANS HESABI -39.292 -2.425 4.134 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.359 124 3.256 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.105 1.125 10.272 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -656 738 2.499 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 23.310 2.458 1.067 Hisse Senetleri 3.050 346 -1.051 Borç Senetleri 20.260 2.112 2.118 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.855 -1.755 13.233 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet -401 -20 6 Bankalar 2.713 -2.758 9.463 Diğer Sektörler 1.543 1.023 3.764 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.435 -2.051 3.515 Merkez Bankası -208 2 4.921 Genel Hükümet -763 -125 -791 Bankalar 2.882 -2.972 -9.611 Diğer Sektörler 9.524 1.044 8.996 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -300 3.410 -30.260 NET HATA VE NOKSAN 729 994 19.507 GENEL DENGE -429 -4.404 10.753 REZERV VARLIKLAR 429 4.404 -10.753 Resmi Rezervler 429 4.404 -10.753 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Cari denge Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

Aralık 2018 sanayi üretimi verileri belli olacak



Aralık 2018 Sanayi Üretimi verileri de saat 10:00'da duyurulacak. Düzeltilmemiş sanayi üretimi endeksinin yıllık bazda yüzde 7-7.5 oranında düşüş göstermesi bekleniyor.



Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 6.5 düştü

TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak

Saat 14:30'da TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak. Ankette Dolar/TL, GSYIH, enflasyon ve cari işlemler beklentilerinin nasıl revize edildiği önemli olacak. Son anket sonuçlarına göre 12 aylık ve 24 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri ortalamada yüzde 15.9 ve yüzde 12'ydi.

1-8 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri saat 14:30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında hisse senedi piyasasına net yabancı girişi 270 milyon dolar, son 4 hafta içerisinde kümülatif net giriş 1.4 milyar dolar olmuştu.



Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında da 5 hafta üst üste net çıkış sonrasında net alıcı pozisyonuna geçti. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında tahvil piyasasında 105.4 milyon dolar kadar net giriş yaşandı. Böylece yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı yüzde 15.3 oldu.

1-8 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı. Son dört haftada kümülatif olarak 7.4 milyar dolar artış yaşandı. 25 Ocak – 1 Şubat haftasındaki artış özellikle gerçek kişilerin Döviz Tevdiat Hesapları'ndaki (DTH) 1.6 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı.



15 ŞUBAT CUMA



Kasım ayı işsizlik oranı belli olacak



TÜİK saat 10:00'da Kasım 2018 dönemi işgücü istatistiklerini duyuracak. Ekimde işsizlik oranı yüzde 11.6 olmuştu.

Ocak merkezi bütçe büyüklükleri açıklanacak



Hazine saat 11:00'de Ocak merkezi bütçe büyüklüklerini duyuracak. Hazine'nin açıkladığı Ocak ayı nakit bütçe verilerine göre 2.5 milyar TL bütçe fazlası ve 9.1 milyar TL kadar da faiz dışı fazla kaydedildi. Söz konusu ay içerisinde TCMB'nin yüklü kâr transferinin olumlu etkisi oldu.





S&P, Türkiye'nin kredi notu gözden geçirecek



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poors (S&P) 2019 yılı takviminde 15 Şubat için Türkiye hakkında rapor yayınlayacağını duyurmuştu. S&P'den not değişikliği beklenmiyor. Kuruluş 17 Ağustos'taki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirmiş, görünümünü durağan olarak bırakmıştı. S&P, Moody's ve Fitch'e göre Türkiye'yi daha olumsuz bir noktada değerlendiriyor. Mevcut kredi notunu yatırım yapılabilir sınırın dört kademe altında tutuyor. Fitch Türkiye'nin kredini notunu BB seviyesinde, görünümünü negatif , Moody's ise kredi notunu Ba3 görünümü negatif olarak değerlendiriyor.

ABD'de hükümet yeniden kapanabilir



ABD'de hükümetin uzun süren kapanışının ardından 15 Şubat tarihine kadar geçici bir süre açılmıştı. Yeni bir anlaşmaya varamazsa ABD hükümeti yeniden kapanabilir.