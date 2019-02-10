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Piyasalar bu hafta hangi verilere odaklanacak?

Bu hafta yurt içinde öne çıkacak gelişmeler arasında cari işlemler dengesi, sanayi üretimi, TCMB Beklenti Anketi, işsizlik oranı ve Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi bulunuyor. S&P'nin Türkiye değerlendirmesini 15 Şubat'ta açıklaması bekleniyor. Yurtdışında ise Japonya, İngiltere ve Almanya'nın büyüme verileri öne çıkacak. Naime Sert derledi

Giriş: 10.02.2019 - 12:34 | Güncelleme:  

11 ŞUBAT PAZARTESİ

Çin'in döviz rezervleri Türkiye Saat ile (TSİ) ile 11:00'da açıklanacak. Bir önceki rakam 3 trilyon dolar seviyesindeydi.

İngiltere'de TSİ 12.30'da  4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3. çeyrekte büyüme yüzde 1.5 olmuştu.

Japonya Tokyo Borsası ‘Ulusal Hazırlık Günü' nedeniyle kapalı olacak.

12 ŞUBAT SALI

Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek. İlk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

13 ŞUBAT ÇARŞAMBA

TSİ 12:30'da İngiltere'den ocak ayı enflasyonu,  TSİ 16:30'da ABD'den ocak ayı enflasyonu açıklanacak.

14 ŞUBAT PERŞEMBE

Cari işlemler dengesi rakamları takip edilecek

TCMB Saat 10:00'da Aralık 2018 Ödemeler Dengesi rakamlarını açıklayacak. Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyor. Cari açık beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse 2018 yılında cari işlemler açığı bir önceki sene 47.4 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 27.7 milyar dolara gerileyecek.

 Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık verdi

 (Milyon $)
2017 Ocak-Kasım2018 Kasım2018 Ocak-Kasım
    
CARİ İŞLEMLER HESABI-39.608986-26.185
      İhracat151.53816.133160.633
      İthalat202.94915.610200.335
      Mal Dengesi-51.411523-39.702
      Hizmet Gelirleri40.6663.26544.863
      Hizmet Giderleri21.4111.79021.253
      Mal ve Hizmet Dengesi-32.1561.998-16.092
      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.4475565.487
      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14.3461.78916.298
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-42.055765-26.903
      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.447221718
SERMAYE HESABI16-159
FİNANS HESABI-39.292-2.4254.134
      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3591243.256
      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.1051.12510.272
      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-6567382.499
      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu23.3102.4581.067
         Hisse Senetleri3.050346-1.051
         Borç Senetleri20.2602.1122.118
      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.855-1.75513.233
         Merkez Bankası000
         Genel Hükümet-401-206
         Bankalar2.713-2.7589.463
         Diğer Sektörler1.5431.0233.764
      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu11.435-2.0513.515
         Merkez Bankası-20824.921
         Genel Hükümet-763-125-791
         Bankalar2.882-2.972-9.611
         Diğer Sektörler9.5241.0448.996
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-3003.410-30.260
NET HATA VE NOKSAN72999419.507
GENEL DENGE-429-4.40410.753
REZERV VARLIKLAR4294.404-10.753
      Resmi Rezervler4294.404-10.753
      Uluslararası Para Fonu Kredileri000



Cari denge Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla verdi.  Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

Aralık 2018 sanayi üretimi verileri belli olacak

Aralık 2018 Sanayi Üretimi verileri de saat 10:00'da duyurulacak. Düzeltilmemiş sanayi üretimi endeksinin yıllık bazda yüzde 7-7.5 oranında düşüş göstermesi bekleniyor. 

Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 6.5 düştü

 


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 düşüş kaydetti.

TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak

Saat 14:30'da TCMB Şubat Beklenti Anketi duyurulacak. Ankette Dolar/TL, GSYIH, enflasyon ve cari işlemler beklentilerinin nasıl revize edildiği önemli olacak. Son anket sonuçlarına göre 12 aylık ve 24 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri ortalamada yüzde 15.9 ve  yüzde 12'ydi.

1-8 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri saat 14:30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında hisse senedi piyasasına net yabancı girişi 270 milyon dolar, son 4 hafta içerisinde kümülatif net giriş 1.4 milyar dolar olmuştu.

Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında da 5 hafta üst üste net çıkış sonrasında net alıcı pozisyonuna geçti. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında tahvil piyasasında 105.4 milyon dolar kadar net giriş yaşandı. Böylece yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı yüzde 15.3 oldu.

1-8 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. 25 Ocak – 1 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı. Son dört haftada kümülatif olarak 7.4 milyar dolar artış yaşandı. 25 Ocak – 1 Şubat haftasındaki artış özellikle gerçek kişilerin Döviz Tevdiat Hesapları'ndaki (DTH) 1.6 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı.

15 ŞUBAT CUMA

Kasım ayı işsizlik oranı belli olacak

TÜİK saat 10:00'da Kasım 2018 dönemi işgücü istatistiklerini duyuracak. Ekimde işsizlik oranı yüzde 11.6 olmuştu.

 

 

Ocak merkezi bütçe büyüklükleri açıklanacak

Hazine saat 11:00'de Ocak merkezi bütçe büyüklüklerini duyuracak. Hazine'nin açıkladığı Ocak ayı nakit bütçe verilerine göre 2.5 milyar TL bütçe fazlası ve 9.1 milyar TL kadar da faiz dışı fazla kaydedildi. Söz konusu ay içerisinde TCMB'nin yüklü kâr transferinin olumlu etkisi oldu.


S&P, Türkiye'nin kredi notu gözden geçirecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poors (S&P)  2019 yılı takviminde 15 Şubat için Türkiye hakkında rapor yayınlayacağını duyurmuştu. S&P'den not değişikliği beklenmiyor. Kuruluş 17 Ağustos'taki değerlendirmesinde  Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirmiş, görünümünü durağan olarak bırakmıştı. S&P, Moody's ve Fitch'e göre Türkiye'yi daha olumsuz bir noktada değerlendiriyor. Mevcut kredi notunu yatırım yapılabilir sınırın dört kademe altında tutuyor. Fitch Türkiye'nin kredini notunu BB seviyesinde, görünümünü negatif , Moody's ise kredi notunu Ba3 görünümü negatif olarak değerlendiriyor.

ABD'de hükümet yeniden kapanabilir

ABD'de hükümetin uzun süren kapanışının ardından 15 Şubat tarihine kadar geçici bir süre açılmıştı. Yeni bir anlaşmaya varamazsa ABD hükümeti yeniden kapanabilir.

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