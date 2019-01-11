Cari işlemler rakamları açıklandı. Üst üste dördüncü ay da cari fazla oluştu. Buna göre cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık verdi. Cari denge Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar , ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

12 AYLIK AÇIK 33.9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ



Bir önceki yılın Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla verdi. On iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Kasım ayında 898 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 4 milyar 514 milyon dolar fazla verdi.

2017 Ocak-Kasım CARİ İŞLEMLER HESABI -39.608 İhracat 151.538 İthalat 202.949 Mal Dengesi -51.411 Hizmet Gelirleri 40.666 Hizmet Giderleri 21.411 Mal ve Hizmet Dengesi -32.156 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.447 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14.346 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -42.055 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.447 SERMAYE HESABI 16 FİNANS HESABI -39.292 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.359 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.105 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -656 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 23.310 Hisse Senetleri 3.050 Borç Senetleri 20.260 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.855 Merkez Bankası 0 Genel Hükümet -401 Bankalar 2.713 Diğer Sektörler 1.543 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.435 Merkez Bankası -208 Genel Hükümet -763 Bankalar 2.882 Diğer Sektörler 9.524 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -300 NET HATA VE NOKSAN 729 GENEL DENGE -429 REZERV VARLIKLAR 429 Resmi Rezervler 429 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0



Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Kasım ayında 4 milyar 781 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 386 milyon dolar artarak 1 milyar 475 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

TURİZM GELİRLERİ ARTTI



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 201 milyon dolar artarak 1 milyar 219 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 158 milyon doları artarak 1 milyar 156 milyon doları oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 62 milyon dolar azalarak 221 milyon dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI KASIM'DA 1.72 MİLYAR DOLAR NET GİRİŞ KAYDETTİ



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 1 milyar milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 482 milyon doları net alış yaptığı görüldü.



Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 139 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet 1 milyar 686 milyon doları yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlarda 296 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.



Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2 milyar 733 milyon doları ve 678 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERV VARLIKLAR KASIM'DA 4.4 MİLYAR DOLAR ARTTI



Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Resmi rezervler kasımda 4 milyar 404 milyon dolar arttı.

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