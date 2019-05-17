Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 6 - 6.05 TL arasındaki hareketini dün de sürdürdü. Kur, bir ara 6 liranın altını zorlasa da S-400 teslimatlarının ertelenmesine dair kulis haberlerinin Dışişleri tarafından yalanlanması ve Moody's raporu sonrası kapanış 6.05 seviyelerinden gerçekleşti.

17 Mayıs günü dolar 6.07 üzerinde seyrediyor, euro ise 6.80 bandında hareket ediyor.

Türkiye’nin kapsamlı ve güvenilir bir ekonomik plan ortaya koyması gerektiğini söyleyen Moody's, Türkiye'nin dış finansman ihtiyaçlarını ve enflasyonist baskıları azaltacak ve ülkeyi sürdürülebilir büyüme yoluna sokacak etkili politika çerçevesi izleyemedikleri takdirde, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceğini belirtti. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu geçen yıl Ağustos ayında Ba3 ile yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altına indirmişti.

S-400 konusunda ilerleme kaydedilemezken, Türkiye ekonomisiyle ilgili ABD'den iki haber geldi.

Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden, bugün itibarıyla Türkiye'nin çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan Trump yönetimi, Türkiye'den ithal edilen çeliğe uyguladığı yüzde 50 vergiyi yüzde 25'e indirdi. Trump bu süreçte önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.

Türkiye'de pariteyi etkileyen bir diğer faktör olan petrol fiyatları da yükselişte. Brent petrol 72 doları aşarak son 3 haftanın en yükseğinde. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.