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Geçtiğimiz haftayı 6.25 liraya yakın bir seviyede tamamlayan dolar/TL 2 gün önceki Fed'in faiz indiriminden sonra büyük dalgalanmalar yaşadı.

Dolar/TL Fed'in faiz indiriminden sonra 6.16'dan 6.03'e kadar geriledi. Daha sonra ise 6.09'da dengelendi. Dün ise 6.1124'ten başladığı günde 6.1440'a çıktı. Sonra ise 6.0860'a geriledi.

'KARARSIZ' BİR SEYİR İZLEDİ

Dolar yeni güne de 6.0920'den başladı. Dolardaki bu dalgalanmada Fed'in olağanüstü bir şekilde planlı toplantısını beklemeden 50 baz puan faiz indirmesi etkili oldu. Normalde böyle bir faiz indirimini belirgin bir şekilde doları zayıflatması gerekiyordu. Ancak Fed'in hamlesi koronavirüse yönelik endişeleri artırdı. Bu sebeple piyasalar 'kararsız' bir seyir izlemeye başladı.

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşecek zirvede olacak. Görüşmenin ardından liderlerin tansiyonu düşürücü mesajlar vermesi kurda gevşemeye yol açabilir. Görüşmenin tam olarak saat kaçta başlayacağı henüz açıklanmadı.

Bunun yanında koronavirüs salgınının yayılma hızı ve bunun ekonomiye etkileri de henüz yüzde 100 anlaşılmış değil. Bu sebeple virüsle ilgili gelişmeler de piyasaları etkilemeye devam ediyor.