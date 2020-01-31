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Dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yılın ilk enflasyon raporunu açıklamasıyla dolar 5.96'dan 5.98 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar/TL yeni güne bu seviyenin biraz altında, 5.9766'dan başladı.

Bugün TÜİK'in açıklayacağı 2019 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri ve 2019 4. çeyrek turizm verileri takip edilecek ancak bunların piyasalara önemli bir etki etmesi beklenmiyor.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Kurda asıl takip edilmesi gereken ise Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını. Salgın sebebiyle ölen sayısı 213'e çıkarken Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etti. Bu virüsün yayılma hızı ve ne kadar kontrol altına alınıp alınmadığına yönelik haberler özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında etkili oluyor.

Bu arada Euro/TL de güne 6.5904'ten başladı.