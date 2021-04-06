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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum - 6 Nisan döviz kuru
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Dolarda son durum

Dolar kuru haftaya başladığı 8.20 üzerindeki seviyelerin ardından dün beklentilere paralel gelen enflasyon verisiyle 8.10 altını test ediyor. 6 Nisan sabahı dolar kuru 8.12 seviyesinden güne başlıyor

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 6 Nisan döviz kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru, TCMB'deki değişimin ardından ilke etapta yüzde 10 civarında artarken yeni yönetimin sıkı para politikasının sürdürüleceğine yönelik mesajlarıyla başlayan geri çekilme 8.10 seviyesinin altını test ediyor.

Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." demişti.

Öte yandan; dün beklentilere paralel gelen enflasyon verisinin ardından, 8.20 seviyesindeki kur 8.10'a kadar çekildi ancak analistler üretici fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonun gerilemesini zorlaştıracağını belirtiyor.

6 Nisan sabahı dolar kuru 8.12 seviyesinden güne başlıyor. Piyasalarda bugün piyasayı etkileyecek düzeyde bir veri akışı bulunmuyor

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