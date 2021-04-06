Dolarda son durum

Dolar kuru, TCMB'deki değişimin ardından ilke etapta yüzde 10 civarında artarken yeni yönetimin sıkı para politikasının sürdürüleceğine yönelik mesajlarıyla başlayan geri çekilme 8.10 seviyesinin altını test ediyor.
Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." demişti.
Öte yandan; dün beklentilere paralel gelen enflasyon verisinin ardından, 8.20 seviyesindeki kur 8.10'a kadar çekildi ancak analistler üretici fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonun gerilemesini zorlaştıracağını belirtiyor.
6 Nisan sabahı dolar kuru 8.12 seviyesinden güne başlıyor. Piyasalarda bugün piyasayı etkileyecek düzeyde bir veri akışı bulunmuyor
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