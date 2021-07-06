Dolarda son durum

Kiralar ne kadar artacak?

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Dün haziran ayı eflasyonunun beklentileri aşmasıyla dolarda hareketli dakikakalar yaşandı. Dolar önce 8.67 liraya geriledi, ardından 8.71'e çıkttı. Günü ise 8.67 liradan kapattı.

Dolar yeni güne de 8.66 liradan başladı. Dünyada bir yandan ekonomik toparlanmanın hızı takip edilirken diğer yandan koronavirüsün delta varyantı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Delta varyantının yeni kısıtlama ve tedbirlere sebep olması durumunda son aylarda yaşanan toparlanmalar sekteye uğrayabilir.

Bu sebeple son 1 yılda sık sık olduğu gibi koronavirüs tabloları yeniden piyasalar için en kritik veriler haline geldi.