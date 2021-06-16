Dolarda son durum

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Haziran başında 8.88 ile tarihi zirvesini gören dolar kur, Erdoğan - Biden görüşmesi öncesi pozitif havayla 8.28'e kadar inse de burada kalıcı olamadı.

Erdoğan ve Biden arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşme pozitif ve verimli olarak nitelense de ilişkilerdeki sorunları nnasıl aşılacağına dair somut bir gelişme olmamasıyla kur yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Piyasanın başta S-400 olmak üzere masadaki sorunlara çözüm bulunacağı beklentisini tam anlamıyla gerçekleşmezken dolar kuru da 8.30 seviyesinden 8.50 üzerine çıktı.

16 Haziran sabahı dolar kuru 8.5620'de. Gram altın fiyatı da yeniden 510 TL'yi aştı.

Piyasalarda gözler artık Fed'in bugün yapacağı toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararı ve para politikasına yönelik mesajlarında olacak.