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HaberlerDövizDolarda son durum! Dolar yukarı yönlü başladı - 24 Mayıs döviz kuru
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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kuru geçen hafta Fed tutanakları ve ABD tahvil faizlerindeki dalgalanmayla inişli çıkışlı bir grafik izlerken 24 Mayıs haftasına 8.42'den başlıyor. Yurt içi piyasalarda bu hafta yapılacak Hazine ihaleleri izlenecek

Dolarda son durum! Dolar yukarı yönlü başladı - 24 Mayıs döviz kuru
HABERTURK.COM

Dolar/TL geçen hafta Fed tutanakları nedeniyle dalgalı bir seyir yaşarken ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve doları endeksinin zayıflamasıyla 8.35 - 8.40 seviyesinde hareket etti.

24 Mayıs haftasının ilk işlem gününde ise kur yukarı yönlü hareketle 8.42 seviyesinden güne başlıyor.

Piyasalarda yurt içinde Hazine ihaleleri ve AB liderler zirvesi öne çıkarken dışarıda ABD enflasyonuyla ilgili gelişmeler ve Fed yetkililerinin demeçlerine yönelik gündem izlenmeye devam edecek.

Hazine, bu hafta düzenleyeceği 6 ihaleden ilk ikisini bugün düzenleyecek. Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek. Bir önceki 4 yıllık sabit kuponlu tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 seviyesinde gelmişti.

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