ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gören Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.91 seviyesinden başladı. Dolar/TL dün günü 5.90 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta 6.15'i aşmıştı.

Salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son üç gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumunda. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

İYİMSERLİK AKAR'IN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu. Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

DOĞU AKDENİZ HABERİ KAZANÇLAR SINIRLANDI

Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.

SON BİR YILDAKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 30

Son bir yıla bakıldığında TL yüzde 30 civarı değer kaybı ile benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışırken, son üç yılda ise değer kaybı yüzde 50 civarında.