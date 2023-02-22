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Dolar/TL 18,87 seviyesinden işlem görüyor

Dün günü 18,8682'den tamamlayan dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8760 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 18,87 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8760 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8297 ve en yüksek 18,9121 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8682'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8760 'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,8720'den satılıyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 104,2'den tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 104,1'de bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0660 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu durumun yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo iş dünyası endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,7 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8,7 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

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