AA

Cuma günü, en düşük 18,7585 ve en yüksek 19,0153 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9677'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 20,3400'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 primle 22,9890'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,8 artışla 1,0720 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi.