Yurt içinde piyasalarda arife günü nedeniyle yarım gün mesai yapılırken 8.30 seviyesinden güne başlayan dolar/TL, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artması sonrası sonrası yükselişe geçti. Dolar/TL yüzde 1.8 yükselişle 8.4485 seviyesini test etti. Euro/TL ise 10.2055 seviyesini gördü.
Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisinde ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 arttı. Beklentiler yüzde 3.6 şeklindeydi. Böylelikle yıllık bazda ABD'de enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendi. Veriyle birlikte ABD Doları küresel piyasalarda güç kazanırken ABD Dolar Endeksi, 90.22 seviyesinden 90.40'ın üzerine tırmandı. Gelişen ülke paraları dolara karşı değer kaybetti.
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