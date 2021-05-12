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ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0.8 artarken, bir önceki yıla göre artış yüzde 4.2 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de, 2008 eylül ayında tüketici enflasyonu yüzde 4.9'u görmüştü.

Çekirdek enflasyondaki yükseliş ise yüzde 0.9 oldu ve son 12 ayda yüzde 3'ü aştı.

Enerji fiyatlarındaki yıllık yüzde 25 olurken, benzindeki artış yüzde 49.6 fuel oildeki artış ise yüzde 37.3 oldu. Kilit enflasyon göstergeleri arasında gösterilen ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları yıllık yüzde 21 artarken, nisan ayındaki artış yüzde 10 oldu.

Pandemi öncesinde Fed'in yıllık yüzde 2 hedefine bir türlü yaklaşamadığı tüketici enflasyonunun pandemi sonrası düşük faiz, parasal genişleme ve ekonomilerin açılmasıyla birlikte artan talep sonrası sert yükselmesi borsaları da geri çekti.

Dow Jones 470 puan gerileyerek yüzde 1.4 düşerken, 26 Şubat'tan bu yana en sert düşüş görüldü.

Fed yetkilileri enflasyonda artış beklediklerini fakat bunun geçici bir artış olacağını belirterek, ekonomide net bir toparlanma görülene piyasayı desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti. Fed, son toplantısının ardından özellikle istihdam piyasasında daha güçlü bir toparlanma görmek istediklerini ifade etmişti.