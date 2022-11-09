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Dolmabahçe Sarayı nerede, nasıl gidilir?

Dolmabahçe Sarayı'nın nerede olduğu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sorgulanıyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her sene Dolmabahçe Sarayı'nda anılıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı'na gidiş ile ilgili detaylar...

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  • Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

    Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında saygı ve üzüntüyle anılacak. Büyük Önder Atatürk'ü hayata veda ettiği yerde anmak isteyenler için Dolmabahçe Sarayı'nın nerede olduğunu ve nasıl gidileceğini derledik. İşte konuya dair detaylar...
  • Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

    DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

    Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. İstanbul Boğazı kıyısında bir konumda olan bu tarihi mekan Beşiktaş ve Kabataş iskelelerine 10 dakikalık bir yürüme mesafesindedir. Taksim Meydanı'ndan ise 20 dakikalık bir yürüyüşle Dolmabahçe Sarayı Müzesi'ne ulaşmak mümkün.
  • Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

    DOLMABAHÇE SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

    Toplu taşıma ile Dolmabahçe Sarayı'na  Anadolu Yakasından gitmek isteyenler motor veya vapurla Beşiktaş ya da Kabataş'a geldikten sonra yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'na ulaşılabilmekte. Aynı zamanda 25T Sarıyer -Taksim, 559C Rumelihisarüstü – Taksim, 110 Kadıköy – Taksim, 112 Bostancı – Taksim, DT2 Ortaköy – Taksim hatlarındaki otobüs seferlerini kullanıp, İnönü Stadı otobüs durağında inerek Dolmabahçe Sarayı'na gidilebilmektedir.
  • Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

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