        Haberler Spor Basketbol EuroCup Dolomiti Energia Trento - Beşiktaş GAİN: 87-74 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Dolomiti Energia Trento - Beşiktaş GAİN: 87-74 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'ya deplasmanda 87-74 mağlup olarak 5. yenilgisini aldı.

        Giriş: 28.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:40
        Beşiktaş, İtalya'da kayıp!
        BKT EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.

        Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.

        İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia Trento, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.

        Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.

        Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.

