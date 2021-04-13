Gazetecilere teşekkür etti 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün köpeklerini Etiler'deki bir parka getiren Dolunay Soysert, arabasının camını açık unutunca, gazeteciler ünlü oyuncunun yardımına koştu.

Muhabirler, Soysert'e aracının camının açık unuttuğunu ve içerisinden bir şey çalınmaması için araç şoförlerinin bekletildiği söyledi. Bunun ardından gazetecilere defalarca kez teşekkür eden ünlü oyuncu, parktan hızlıca ayrılıp, aracının camını kapattı.

Ayaküstü soruları da yanıtlayan 48 yaşındaki Dolunay Soysert'e, yakın arkadaşı Aslı Enver ile çıktıkları Çanakkale tatili hatırlatıldı. Oyuncu, konuyla ilgili, "Çok güzel geçti. Hasret giderdik Aslı'yla. Çok çalışıyoruz ikimiz de, görüşemiyorduk" şeklinde konuştu.