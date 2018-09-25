Dolunay Soysert, 25 Mart 1973'de Adana'da doğmuştur. TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekranların sevilen yüzü olmuştur. Peki, Elimi Bırakma dizisiyle gündeme gelen Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?

Dolunay Soysert, 25 Mart 1973'de Adana'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Koleji'nde bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehit Tiyatroları'nda çalışmıştır. Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur. Daha sonra Nebraska Üniversitesi, Drama ve Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yi ve Ayşe Müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.

26. Uluslararası İstanbul Film Festivalinde açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivalinde açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On İce'ın sunumu, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Krat TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynadı. Adanalı dizisine dahil oldu. Ardından TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır. Almanya'da oyuncu eğitmenliği de yapmıştır. AKUT'un 20. yılı için hazırlanan ''Sesimi Duyan Var'' sloganıyla gösterilen videoda gönüllü olarak yer alıp, eşiyle araba kazası geçirmiş bir kazazedeyi canlandırmıştır. 9 Temmuz 2006'da oyuncu Sinan Tuzcu ile evlenmiştir. 2016 yılında evlilikleri sonlanmıştır.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ

Dolunay Soysert, Elimi Bırakma dizisinde Sumru Güneş'i canlandırıyor. Bu karakter, Mantık kadınıdır. Duygularının onu yönetmesine asla izin vermez. Yoksulluktan geldiği için parayı ve gücü sever. Adeta esiridir. Kendi öz kızını bile bu konuda kullanabilecek bir kadındır. İki evlilik yapmıştır. Kocasının iflası ve yangında ölü çıkması ardına kocasının çocuklarıyla ilişkisini keser. Bunun asıl sebebi sigorta şirketinden alacağı paradır. O parayı kızının hayatını garanti altına almak için harcayacaktır.

İstediği şeyi elde etmek konusunda hırslıdır. Gözünü karartıp hedefine odaklanır. Kızı Cansu’nun Cenk ile evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır!

DOLUNAY SOYSERT'İN FİLMOGRAFİSİ

Kaygısızlar

Sekizinci Saat 1995

Çılgın Bediş 1996

Baskül Ailesi 1997-1998

Cumhuriyet

Salkım Hanımın Taneleri

Zor Adam

Bir İstanbul Masalı 2003 (60. bölüm-67.bölüm arası ressam Derya)

Kalbin Zamanı 2004

Omuz Omuza 2004

Yürek Çığlığı

Tövbe

İlk Aşk 2006 Mavi Gözlü Dev 2007

Orada 2009

Benim Annem Bir Melek 2008-2010

Veda 2010

Adanalı 2010

Başrolde Aşk 2011-2012

Kayıp 2013-2014

Sultan Makamı 2003-2004

Urfalıyam Ezelden 2014

Son Çıkış 2015

Muhteşem Yüzyıl 2014

Seddülbahir 32 Saat 2015

Çifte Saadet 2016

Bana Sevmeyi Anlat 2016

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