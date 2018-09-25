SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Dolunay Soysert kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Dolunay Soysert kaç yaşında?
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Dolunay Soysert kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Dolunay Soysert kaç yaşında?

Dolunay Soysert, Elimi Bırakma dizisinin ilgi odağı oldu. Oyuncu, Elimi Bırakma dizisinde Sumru Güneş rolünü canlandırıyor. Çok konuşulan Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında?

25.09.2018 - 12:04 | Güncelleme:

Dolunay Soysert, 25 Mart 1973'de Adana'da doğmuştur. TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekranların sevilen yüzü olmuştur. Peki, Elimi Bırakma dizisiyle gündeme gelen Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?

Dolunay Soysert, 25 Mart 1973'de Adana'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Koleji'nde bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi  Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehit Tiyatroları'nda çalışmıştır. Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur. Daha sonra Nebraska Üniversitesi, Drama ve Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yi ve Ayşe Müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.

26. Uluslararası İstanbul Film Festivalinde açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivalinde açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On İce'ın sunumu, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Krat TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynadı.  Adanalı dizisine dahil oldu. Ardından TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır. Almanya'da oyuncu eğitmenliği de yapmıştır. AKUT'un 20. yılı için hazırlanan ''Sesimi Duyan Var'' sloganıyla gösterilen videoda gönüllü olarak yer alıp, eşiyle araba kazası geçirmiş bir kazazedeyi canlandırmıştır. 9 Temmuz 2006'da oyuncu Sinan Tuzcu ile evlenmiştir. 2016 yılında evlilikleri sonlanmıştır. 

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ

Dolunay Soysert, Elimi Bırakma dizisinde Sumru Güneş'i canlandırıyor. Bu karakter, Mantık kadınıdır. Duygularının onu yönetmesine asla izin vermez. Yoksulluktan geldiği için parayı ve gücü sever. Adeta esiridir. Kendi öz kızını bile bu konuda kullanabilecek bir kadındır. İki evlilik yapmıştır. Kocasının iflası ve yangında ölü çıkması ardına kocasının çocuklarıyla ilişkisini keser. Bunun asıl sebebi sigorta şirketinden alacağı paradır. O parayı kızının hayatını garanti altına almak için harcayacaktır.
İstediği şeyi elde etmek konusunda hırslıdır. Gözünü karartıp hedefine odaklanır. Kızı Cansu’nun Cenk ile evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır!

DOLUNAY SOYSERT'İN FİLMOGRAFİSİ

  • Kaygısızlar
  • Sekizinci Saat 1995
  • Çılgın Bediş 1996
  • Baskül Ailesi 1997-1998
  • Cumhuriyet
  • Salkım Hanımın Taneleri
  • Zor Adam
  • Bir İstanbul Masalı 2003 (60. bölüm-67.bölüm arası ressam Derya)
  • Kalbin Zamanı 2004
  • Omuz Omuza 2004
  • Yürek Çığlığı
  • Tövbe
  • İlk Aşk 2006
  • Mavi Gözlü Dev 2007
  • Orada 2009
  • Benim Annem Bir Melek 2008-2010
  • Veda 2010
  • Adanalı 2010
  • Başrolde Aşk 2011-2012
  • Kayıp 2013-2014
  • Sultan Makamı 2003-2004
  • Urfalıyam Ezelden 2014
  • Son Çıkış 2015
  • Muhteşem Yüzyıl 2014
  • Seddülbahir 32 Saat 2015
  • Çifte Saadet 2016
  • Bana Sevmeyi Anlat 2016

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X