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        Haberler Spor Futbol Domagoj Vida'dan milli takıma veda kararı! - Futbol Haberleri

        Domagoj Vida'dan milli takıma veda kararı!

        AEK forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:58
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        Vida'dan milli takıma veda!
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        Yunanistan'ın AEK Atina takımında forma giyen Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

        35 yaşındaki futbolcu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Hırvatistan ile 105 maça çıktı. Vida, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli savunma oyuncusu 2018 ile 2022 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti.

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