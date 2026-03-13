Canlı
        Don Quixote Müzikali'ne iki ödül

        Don Quixote Müzikali'ne iki ödül

        Don Quixote Müzikali, Galatasaray Üniversitesi EN 2025 Ödül Töreni'nde En İyi Tiyatro Oyunu ve En İyi Erkek Tiyatro Sanatçısı (Selçuk Yöntem) ödülüne layık görüldü

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 12:02
        Don Quixote Müzikali'ne iki ödül

        Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’u aynı sahnede buluşturan Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Don Quixote Müzikali, Galatasaray Üniversitesi EN 2025 Ödül Töreni’nde En İyi Tiyatro Oyunu ve En İyi Erkek Tiyatro Sanatçısı (Selçuk Yöntem) ödülüne layık görüldü. Ödülleri almak için sahneye çıkan 72 yaşındaki Selçuk Yöntem, ‘Hayallerinizin peşinden gidin’ dedi.

        Miguel de Cervantes’in ölümsüz eseri, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrolleriyle kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev prodüksiyon üniversiteliler tarafından aldığı iki ödülün onurunu yaşıyor.

        #Galatasaray Üniversitesi
        #Don Kişot
        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
