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Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den sağanak ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ve Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı olacak. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Marmara'da da yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

DONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika sağanak ve don uyarısı - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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