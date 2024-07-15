Donald Trump'a suikast girişimi sonrası Melania Trump sessizliğini bozdu

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası, eşi Melania Trump sessizliğini bozdu. Kendisinin ve oğlu Barron'ın hayatının nasıl yıkıcı bir değişimin eşiğinde olabileceğini anlatırken, aynı zamanda Donald Trump'ı korumak için kendi hayatlarını riske atan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.