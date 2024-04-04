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        Haberler Dünyadan Donald Trump önerse de kızı Ivanka'yı istememişler - magazin haberleri

        Donald Trump önerse de kızı Ivanka'yı istememişler

        Donald Trump'ın bir zamanlar televizyonda 'Çırak' programını bırakırken yerine kızı Ivanka'nın geçmesini istediği ortaya çıktı. Ancak kanal yönetimi Trump'ı dikkate almamış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:51
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        ABD'nin bir önceki başkanı ve 2024 seçimlerinde yeniden aday olan Donald Trump'ın bilinmeyen ya da az bilinen yönleri yeni bir kitaba konu oldu. Yazar Ramin Setoodeh 18 Haziran'da çıkacak 'Apprentice in Wonderland' adlı kitabında Trump'ın başkanlığa aday olmadan önceki yıllarını ve aynı zamanda uzun soluklu TV programı 'Apprentice'i (Çırak) bırakınca yerine kimin geçmesini istediğine dair bildiklerini anlattı.

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        Kitapta, Trump'ın şöyle bir ifadesine yer verildi: "İşe alınacak en iyi kişi Ivanka Trump olur" dedim.
        Ancak görünüşe göre; NBC kanalı yetkilileri, eski başkanın önerisini beğenmedi ve programın Trump'lar için 'bir aile işi' haline gelmesini istemediklerini söyledi.

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        Kitapta Donald Trump'ın "Ama ben 'İşe alacağınız, Ivanka'nın yanına bile yaklaşabilecek hiç kimse yok' dedim. Sonra Arnold Schwarzenegger ile birlikte geri geldiler" şeklindeki sözleri de dikkat çekici.

        Donald Trump'ın çocukları, eğlence sektöründe başka bir yerde iş bulmak yerine, başkanlık kampanyasında babalarını takip etmeye karar verdi.

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        Donald Trump'ın başkan seçilerek 'Apprentice' (Çırak) programını bırakmasının ardından 2017'de yerine ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger geçti. Ancak program sadece bir sezon sürebildi. Trump, programın bitirilme kararının ardından sosyal medyadan Schwarzenegger'i en popüler programlardan birini mahvetmekle suçladı.

        O dönemde Donald Trump, “Arnold Schwarzenegger, Apprentice'den gönüllü olarak ayrılmıyor. O, benim tarafımdan değil, kötü (acınası) reytingleri nedeniyle kovuldu. Harika programın üzücü sonu" diye tweet attı.

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        Arnold Schwarzenegger, Trump'a karşılık vererek programın tartışmalı politikacıyla olan ilişkisi nedeniyle sona erdirildiğini savundu. Schwarzenegger; "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç. Çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun" dedi. Ünlü oyuncu, daha sonra verdiği röportajda: "İnsanlar Trump'ın hâlâ baş yapımcı olarak görev aldığını ve programdan hâlâ para kazandığını öğrendiğinde yarısı programı boykot etmeye başladı" dedi.

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        ABD NBC kanalında yayınlanan 'Çırak' adlı programı uzun yıllar sunan Donald Trump, 2015 yılında başkanlık için yarışmaya başladığında programdan ayrıldı. Programda çırak arayan Trump, yarışmaya aday olarak 16 genç seçiyordu. Yarışmacılar, yarışma boyunca Trump’ın bir otelinde kalıyor, Trump her hafta onlara bir görev veriyordu. Para kazanmayı başaramayıp en fazla zarar eden çırağın yüzüne o acımasız cümleyi söylüyordu: You are fired! (Kovuldun)

        #Donald Trump
        #ivanka trump
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