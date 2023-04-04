Trump’a yönelik suçlamaların detayları, duruşmada açıklanacak.



Teslim olmadan önce kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şunları söyledi:



"Manhattan'a, Adliye binasına gidiyoruz. Çok sürreal görünüyor. Beni tutuklayacaklar. Bunun Amerika'da olduğuna inanamıyorum. MAGA! (Make America Great Again)”