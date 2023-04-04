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Donald Trump gözaltında! Eski ABD Başkanı Donald Trump ne yaptı?

Gün itibariyle New York'ta hakim karşısına çıkan 45. ABD Başkanı Donald Trump, gözaltına alındığı haberleriyle gündem oldu. Söz konusu duruma dair en çok araştırılan; Trump ne yaptı ve neden gözaltına alındı gibi soruların cevaplarını derledik. İşte, Donald Turmp'ın son durumuna ilişkin ayrıntılar...

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    2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın gözaltına alındığı açıklandı! Dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran haberin ayrıntılarına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik! İşte, detaylar...
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    TRUMP NEDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI?

    Manhattan’daki mahkemede Trump’a, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu.

    2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump, tarihte bir ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk ABD başkanı.
  • Donald Trump tutuklandı mı, hapse mi girecek? Eski ABD Başkanı Donald Trump neden tutuklandı, ne yaptı?

    TRUMP GÖZALTINA MI ALINDI?

    Trump, mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisine gitti. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

    Donald Trump daha sonra gözaltına alındı.
  • Donald Trump tutuklandı mı, hapse mi girecek? Eski ABD Başkanı Donald Trump neden tutuklandı, ne yaptı?

    Trump’a yönelik suçlamaların detayları, duruşmada açıklanacak.

    Teslim olmadan önce kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şunları söyledi:

    "Manhattan'a, Adliye binasına gidiyoruz. Çok sürreal görünüyor. Beni tutuklayacaklar. Bunun Amerika'da olduğuna inanamıyorum. MAGA! (Make America Great Again)” 
  • Donald Trump tutuklandı mı, hapse mi girecek? Eski ABD Başkanı Donald Trump neden tutuklandı, ne yaptı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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