Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.353,62 %-1,99
        DOLAR 45,5450 %0,25
        EURO 52,9897 %-0,17
        GRAM ALTIN 6.671,96 %-1,79
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,86 %-5,83
        BITCOIN 80.434,00 %-1,18
        GBP/TRY 60,8209 %-0,33
        EUR/USD 1,1623 %-0,39
        BRENT 108,26 %2,40
        ÇEYREK ALTIN 10.908,65 %-1,79
        Haberler Ekonomi Alışveriş Dondurma dolaplarına rekabet soruşturması

        Dondurma dolaplarına rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ile Magnum Dondurma AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dondurma dolaplarına rekabet soruşturması

        Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca, endüstriyel dondurma üretimi ve satışı faaliyetiyle iştigal eden firmalar tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği, Kurul'un 18 Mart 2021 tarihli kararındaki tedbire uyulmadığı şüphesiyle başlatılan ilk inceleme sürecinin karara bağlandığı bildirildi.

        Bu kapsamda Unilever ile Magnum Dondurma şirketlerine kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca anılan kararla gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde, 100 metrekare ve altında kapalı satış alanına sahip noktalarda Unilever'e ait dondurma dolabı dışında tüketicinin ulaşabileceği başka bir dolap bulunmuyorsa, Unilever ve Magnum tarafından söz konusu her bir dolabın toplam hacminin tek bir blok şeklinde yüzde 30'luk alanı, 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır' ibaresini içeren etiket eşliğinde rakip ürünlere tahsis edilecek. Bu alanda Unilever ve Magnum ürünlerine yer verilmeyecek. Noktada rakip ürünün bulunmaması halinde söz konusu yüzde 30'luk alan boş bırakılacak ve ayrıca noktanın talebi olması halinde yüzde 30 olarak belirlenen bu oran yüzde 50'ye kadar yükseltilecek."

        Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırının ardından yaşanan kargaşa kamerada

        İstanbul'da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya düzenlenen yumruklu saldırının ardından olay yerinde yaşanan kargaşanın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti