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DONDURMA, BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR TATLIDIR

Dondurmanın diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyici olduğunu ifade eden Özden Örkçü, şunları söyledi: “Dondurmanın içeriğinde;protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur.