        Donmak üzereyken bulduğu leyleği, 2.5 aylık bakım sonrası doğaya bıraktı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50 yaşındaki İlhan Akış, karlar içinde donmak üzereyken bulduğu leyleği evine götürüp 2.5 ay sıcak ortamda bakarak besledi. Sağlığına kavuşan leylek, havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı

        Giriş: 16.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Donmak üzere buldu, 2.5 ay baktı

        Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ocak ayında ağır kış şartlarına dayanamayarak yuvasından düşüp karların arasında kaldı.

        Köylülerden İlhan Akış, evinin önünde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleği evine götüren Akış, kanatları donduğu için uçamayan kuşu, evinin alt katındaki barınakta sıcak ortama alarak su ve yiyecek verdi.

        İlhan Akış, yaklaşık 2.5 aydır beslediği leyleği, uçacak duruma gelmesinin ardından tekrar doğaya bıraktı.

        "HER GÜN BALIKLA BESLEDİM"

        Evinin bacasında leylek yuvası bulunduğunu belirten ilhan Akış, "Evimin çatısında bir leylek soğuktan donarak ölmüştü. Bu da ölmek üzereyken karların arasında bulduğum leylekti. Evimin alt katındaki barınakta sıcak ortamda her gün balık vererek besledim. Yaklaşık 2.5 aydır beslediğim leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım" dedi.

