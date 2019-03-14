Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar lirayı aştı.

Kulüpler tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamalara göre "Dört büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti.

"Dört büyükler" içerisinde Fenerbahçe, 4 milyar 250 milyon lira ile en fazla borca sahip kulüp durumunda bulunuyor.

Toplam 10 milyar liranın üzerine çıkan borçlarla ilgili artık kulüp başkanları da ağır tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kulüplerin mali tabloları ve başkanlarının bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

- Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, borçlarla ilgili yaptığı konuşmada, "Galatasaray bir var olma savaşı veriyor. Bir beka savaşı varsa bu şu anda Galatasaray için var. Mali konuya hiç kimse aldırmıyor. Aslında deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar gülümsüyor, kan kusup 'kızılcık şerbeti içtim' diyor. Bütün kulüpler için geçmiş yıllardan gelen borçlar, zorlama bir noktaya ulaştı. Kulüplerimizin ortalama geliri, giderlerinin 4 kat altında. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu yaklaşık 15 milyar lira. Toplam geliri bunun 4'te 1'i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

- Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 314 milyon lira

Beşiktaş Kulübünün borcu, 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olarak açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, borçlarla ilgili yaptığı konuşmada, şunları kaydetmişti:

Yedi senedir aynı şeyi söylüyorum. Borç, borç konuşuyoruz. Bu borcu indirmek basit şeyler. Bir sermaye koyacaksın. Benfica, genel kurul üyelerinden para alıyor. Bizim 11 bine yakın üyemizin aidatını ödemediği için üyelikleri düşmüş. Birincisi; Beşiktaş'ın borcunu kişilerden para toplayarak ödeyebilir miyiz, hayır. İkincisi malımızı satmamız lazım ama böyle durum da mümkün değil. Üçüncüsü, kar elde etmemiz lazım. 330 milyon dolarla alınan kulübün cirosu 78 milyon dolardı, 25-30 milyonu da faize gidiyordu. Ben, Yıldırım Demirören döneminde diyordum, transfer yapmayın diye. Borçlar 'hokus pokus'la yapılacak bir şey değil. Şimdi rakipleriniz var, şunu alıyor, bunu alıyor. Son olarak Kagawa'yı aldık takıma bir hava geldi. Bu eğlence oyunu, yapmadığınız takdirde nasıl olacak.

- Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 250 milyon lira

Fenerbahçe Kulübünün borcunun ise 4 milyar 250 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, mali açıdan yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe Kulübü olarak mali anlamda desteğe en çok ihtiyaç olan dönemden geçiyoruz. Biz fedakarlık yapacağız ama bununla dönülmez. Bu bir davadır, kurtuluş savaşıdır. Hepimiz imkanlar yettiğince elimizi taşın altına koymak durumundayız. Hem mali bağımsızlık açısından hem de finansal fair play (FFP) açısından ciddi fon oluşturmak durumundayız. Omuz omuza verip, Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğümüz konusunda ilerleme sağlayabiliriz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) Ziraat Bankası önderliğindeki projesini de değerlendiren Koç, "Bunu son derece önemli buluyoruz. İnanıyorum ki kulüpler, TFF ve bankalar bu konuyu tekrar değerlendirip kulüplerimize nefes aldıracaktır. Kulübümüzün gelirlerini her anlamda artırmak zorundayız. Kendi mali konularımıza sahip çıkmadığımız kadar kulübümüze çıkıyoruz. 120 milyon avroya yakın bir kaynak oluşturduk. Bizim likit durumumuz tekrar arayışa girmek durumunda olduğumuzu gösteriyor. O noktaya geldik. Detaylar yakında açıklanacaktır. Camiamıza sahip çıkmanızı önemle rica ediyorum." diye konuşmuştu.

- Trabzonspor'un borcu 1 milyar 45 milyon lira

Trabzonspor Kulübünün borcunun ise 1 milyar 45 milyon lira olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, borçlarla ilgili şunları dile getirmişti:

"Şu anda arka arkaya patlayan dosyalar var. Uçurumun eşiğinden döndük mü dönmedik mi bilmiyorum ama kulüp bildiğimiz çok ciddi şekilde finansal olarak hem UEFA hem FIFA hem de TFF nezdinde iflasın eşiğine kadar getirilmiş. İşin acı tarafı bu. Son 15-20 gün içinde 5 kilo verdim. Stres bir taraftan üzüntü bir taraftan ama olmuyor."

Bir dosyayı kapatmadan daha önlerine ikinci bir dosyanın geldiğini belirten Ağaoğlu, şöyle devam etmişti:

"Bir ödemeyi yapıyorsunuz arkadan diğeri geliyor. Milan'a olan borcu 1 milyon 200 bin avroyu ödedik, FIFA'dan ikinci bir uyarı geldi. Bir sonraki taksit için yine 1 milyon 200 bin avro geldi. Çin kulübünden aynı şekilde geldi. Midtjylland Kulübünden aynı. Bunlar yapılırken kimseyi suçlamak istemiyorum ama burası Trabzonspor Kulübü. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünü yönetiyorsunuz. Bu tür harcamalar yapılırken ve UEFA ile böyle anlaşma imzaladığınız yerde 2018'de 'gelir gider farkını 5 milyon avroya indireceğim' derken bunu 50 milyonlara çıkartmayı gerçekten insan aklı mantığı almıyor. Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü. Döndük mü dönmedik mi? Bütün çabamız dönmesi yolunda ama inşallah bütün bu sıkıntıların, zorlukların üstesinden de bir şekilde gelmesini becereceğiz. İnşallah başarılı oluruz."

- TFF ve TBB arasındaki anlaşma

TFF ile TBB, kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için anlaşma yapmıştı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, kulüplerin borçları tekrardan yapılandırılacak.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, anlaşmayla ilgili, "Futbol endüstrisine kredi veren sadece Ziraat Bankası değil, 15'in üstünde finansal kurum var. Yabancı sermayeli bir banka ile benim bankam ön planda ama bankanın niteliğine göre farklı kulüplerimizi farklı şekilde finanse eden bankalar var. Alacaklarımızın hepsi teminat altında. Diğer şirketlere yaptığımız desteği futbol ekonomisine de yapmaya çalışıyoruz." yorumunu yapmıştı.

Aydın, kulüplerin daha rahat hareket etmesini sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, "Süper Lig'deki kulüplerimiz, nakit akış tablolarını bize getirecekler. Lider banka olarak onları koordine ediyoruz. Hangi finansal kuruluşta, kimin ne kadar kredisi varsa, o bankayla yan yana geleceğiz. Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.