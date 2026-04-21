        Haberler Dünya Dört ülke ABD-İran müzakerelerini görüştü | Dış Haberler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 03:34 Güncelleme:
        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile telefonda görüştü.

        Bölgesel gelişmelerin ve yükselen tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve diplomatik sürecin başarılı olması için koordinasyonun önemine işaret edildi.

        Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, müzakerelerin gerilimin azaltılmasını ve savaşın sona ermesini garanti altına alacak somut bir uzlaşmaya varmak için atılacak temel adım olduğunu kaydetti.

        AA'nın haberine göre Bakanlar, "diplomatik çözümler ile diyalogun anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için tek seçenek olduğunu" vurguladı.

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

        Pakistanlı kaynaklar 19 Nisan'da, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti.

        İran basını ise ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazmış, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün yaptığı açıklamada, ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını ifade etmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
