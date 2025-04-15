Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı: Gözler yeni sözleşmede!
Fenerbahçe'nin yeniden dörtlü savunmaya dönmesiyle Bright Osayi-Samuel de ilk 11'e geri döndü ve özellikle Trabzonspor ile Sivasspor maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuyla ilgili yönetimin yeniden harekete geçmesi bekleniyor
Fenerbahçe’de son haftalarda savunma diziliğinde yaşanan değişim, bazı oyuncuların yeniden ön plana çıkmasını sağladı.
Sezon içinde üçlü savunmaya geçilmesinin ardından formasını Oğuz Aydın’a kaptıran Bright Osayi-Samuel, dörtlü savunmaya dönüşle birlikte tekrar ilk 11’de kendine yer buldu.
Nijeryalı sağ bek, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.
Bu maçın ardından Sivasspor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkan Osayi, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve istikrarlı futboluyla dikkat çekti.
Kritik mücadelede 37 pas denemesinde %94.7 isabet oranı yakalayan tecrübeli oyuncu, savunmadaki başarılı hamleleriyle de ön plana çıktı. Maç boyunca 2 kez top kapan Osayi, aynı zamanda 2 orta girişiminde de bulundu.
Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Osayi-Samuel, geleceğine dair de önemli mesajlar verdi. “Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Sezon sonunda kendisiyle bir görüşme yapacağız” diyen 26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme için yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe’de yeniden dörtlü savunmaya dönüş, sadece taktiksel değil, oyuncu bazında da önemli değişimlere yol açarken, Osayi-Samuel bu fırsatı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı, iki asistlik katkı sağladı.