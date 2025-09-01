Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1,55 milyar Euro dış finansman sağlanan Dörtyol–Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, finansmana ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalandığını belirterek, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi’nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep’e hem kara hem de demiryoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Akdeniz’e ulaşımı kolaylaştıracak” dedi.

Toplam 55 kilometre demiryolu hattı ve 25 kilometre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: