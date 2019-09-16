TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz ile Ekim ayında sözleşme yenilemek için masaya oturacak.

26 yaşındaki oyuncu için özellikle İtalya’dan birçok teklif alan siyah beyazlılar, rakamı yeterli görmediği için bu transfere onay vermemişti. Dorukhan da kupa kazanmadan Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini dile getirmişti. Siyah beyazlılar, oyuncunun temsilcisi ve kendisiyle önümüzdeki günlerde görüşmeyi planlıyor. Yönetim, Dorukhan'la yeni bir sözleşme yaparak hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşında düzeltme yapacak.

Genç futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda 4 yıllık yeni bir kontrat imzalanması beklenirken, sözleşmeye serbest kalma maddesi eklenip eklenmeyeceği ise yapılacak görüşmeler sonrasında netlik kazanacak.

GÖZLER AVRUPA'DA

Bu arada Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Siyah beyazlılar gruptaki ilk maçını deplasmanda seyircisiz olarak Slovan Bratislava’ya karşı oynayacak. Beşiktaş’ta, Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı geçti.

Burak Yılmaz ise yüzde yüz olarak takımla çalışmalara başlayacak duruma geldi. Maç eksiği bulunan yıldız golcünün, Bratislava kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.