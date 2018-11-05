Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Jones Lang LaSalle (JLL) Türkiye Başkanı Avi Alkaş, "Dövizli kiralar konusu AVM'leri dövmek gibi bir olaya dönüşüyor. Bu gidişle döviz borcu olan 120 dolayında AVM bankalara geçebilir" dedi. Alkaş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuştu.
KAYBET/KAYBET DURUMU ORTAYA ÇIKTI
Alışveriş merkezlerinin yatırımları sırasında döviz kredi kullandığını hatırlatan Alkaş, "Bir ara dövizle borçlanmak TL’ye göre daha uygundu. Neredeyse 'dövizle borçlanmayanı dövüyorlar' gibi bir hava hakimdi." dedi. Dövizli kiraların TL’ye dönüşüyle ilgili karar sonrası “lose-lose” (kaybet-kaybet) durumunun ortaya çıktığını ifade eden Alkaş "Devletler, şirketler, kurumlar sözleşme imzalarken ideal olanı “win-win” (kazan-kazan) modelidir" diye konuştu.
'BANKALAR ÜÇÜNCÜ TARAF OLARAK EKLENEBİLİR'
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü’yle çözüm arayışları sırasında gündeme gelen formüle değinen Alkaş şöyle konuştu:"Perakende sektörü ile AVM’ler arasındaki kira sözleşmelerine bankalar “üçüncü taraf” olarak eklenebilir. Banka, kira sözleşmelerine bağlı kredi açabilir. Sonra da kira tahsilatını anlaşılan dönem boyunca banka yapabilir. Bu yöntem, AVM sahipleri-işletmecileri ile perakende sektörü arasındaki kira gerilimini ortadan kaldırabilir."
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