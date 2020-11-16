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Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI),bu yıl 2’nci kez Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde “Endüstri Lideri” seçildiğini duyurdu.

DJSI’da şirketler yönetim, finansman, tedarik zinciri, şeffaflık, insan hakları, iklim değişikliği ile mücadele gibi sürdürülebilirlik alanını tüm yönleriyle kapsayan çeşitli başlıklardaki performansıyla değerlendiriliyor. S&P Dow Jones Indices ve RobecoSAM ortaklığında oluşturulan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, 61 sektörden en sürdürülebilir şirketleri seçiyor ve sürdürülebilirlik konularını portföylerine entegre eden yatırımcılar için referans noktası görevi görüyor.

Şirketin endeksteki yerini değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında kendi geliştirdiğimiz karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr hale gelerek başta sektörümüz olmak üzere sanayi şirketlerine örnek teşkil edebilecek bir ilerlemeye imza attık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Doğa dostu ürünler tasarlıyor, markalarımızla birlikte gıda israfı ile mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sadece çevre alanında değil, sosyal ve yönetişim alanlarına da yayarak hedeflerimizi büyütüyor, gezegenimizin korunmasına ve daha sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Arçelik, “Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi” kapsamında 2013-2018 yılları arasında VCS (Verified Carbon Standard) kapsamında 305 bin 407 ton CO2 emisyon azaltım hakkı elde etti. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak sağladığı bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesisleri karbon nötr hale geldi. Şirket, önümüzdeki dönemde de, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor.