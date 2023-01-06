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Haberler Gündem Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz! - Öne çıkan haberler
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Down sendromlu Eren'e Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yürek ısıtan sürpriz!

Trabzon'da 15 yaşındaki down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken ayakta uzun süre duramaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesi Muhteber Şener'in serdiği örtüye oturarak bekliyordu. Konunun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na bildirilmesi üzerine yürek ısıtan bir çalışma başladı. Eren için özel olarak hazırlanan durak, evinin önüne yerleştirildi. Eren, servisi gelene kadar kaldırımda beklemek yerine artık kendisi için yapılan durakta beklemeye başladı. Belediyenin durak sürprizinin ardından Eren'in bankı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getiren anne, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor" dedi

Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz! - Öne çıkan haberler
AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde yaşayan down sendromlu Eren'in evinin önüne durak yaptı.

Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan Muhteber Şener'in 15 yaşındaki down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması ve ayakta uzun süre duramaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekliyordu.

KONU BAŞKANA ULAŞTI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, Eren'in ve ailesinin yaşadığı sıkıntıları derneği ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Canan Bülbül'e anlattı. Bülbül'ün girişimleriyle konunun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

YAPILAN DURAK EVİNİN ÖNÜNE YERLEŞTİRİLDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan durak, Eren'in evinin önüne yerleştirildi. Sabah evinden çıkan Eren, servisi gelene kadar kaldırımda beklemek yerine artık kendisi için yapılan durakta beklemeye başladı.

"OTURMASI GEREKİYORDU, AYAKTA DURMUYORDU"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Anne Muhteber Şener, zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Yağmurda bekliyorduk. Çocuğun oturması gerekiyor, ayakta durmuyordu" dedi.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı İhtiyaroğlu'nun girişimleriyle Eren'e, Büyükşehir Belediyesi tarafından bank yapıldığını aktaran Şener, "Başkanımız Esra Hanım sağ olsun 'Neden Eren'in bankı olmasın?' dedi. Ayakkabılarını falan atıyordu, hemen yerde oturuyordu. Bir süre sandalye indirdim ama en sonunda ben de yoruldum. Belimde de platin olduğu için dayanamadım. Bu sefer örtü getirmeye başladım, 1-2 sene öyle sürdü. 'Neden bir bank olmasın?' dedik. Allah razı olsun, yaptılar sonuçta" ifadelerini kullandı.

"İLK GÖRDÜĞÜNDE ŞAŞIRDI, BENİ OTURTMUYOR"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Anne Şener, Eren'in bankı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor" diye konuştu.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu da dernek binasının bulunduğu sokakta yaşayan Eren'i ve annesini 10 yıldır tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"EREN HEMEN SAHİPLENDİ"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

"Bu sokakta olduğu için Eren'in ve annesinin yaşadıklarını görüyorduk. Ağır engelli çocukların aileleri birçok sıkıntılar içerisindeler. Bizi de AK Parti'den ziyarete geldikleri zaman Eren'in durumunu ilettik. O da konuyu çok beğendi, belediye başkanımıza iletti. Bugün Eren'in kimseyi oturtmadığı bankı oldu. Annesi özel olduğunu hissetti, Eren hemen sahiplendi, özel olduklarının farkındalar."

"ANNE YÜREĞİ ÜZÜLÜYOR"

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Eren'in ayakkabı giymeyip yerde oturmayı tercih ettiğini anlatan İhtiyaroğlu, "Fiziksel anlamda yürürken de sıkıntı çekiyor. Anne yüreği üzülüyor, taşta oturmasına yüreği el vermiyor. Ayakkabılarını çıkartıyor ya da sırtına aldırtıyordu. Muhteber Hanım bu anlamda da çok rahatladı, hem kendisinin de fiziksel rahatsızlığı var. Şimdi Eren ayakkabılarını da çıkartsa oturduğu bir bank var. Muhteber Hanım rahat bir şekilde bekliyor" dedi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

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