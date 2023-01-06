Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, Eren'in ve ailesinin yaşadığı sıkıntıları derneği ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Canan Bülbül'e anlattı. Bülbül'ün girişimleriyle konunun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan durak, Eren'in evinin önüne yerleştirildi. Sabah evinden çıkan Eren, servisi gelene kadar kaldırımda beklemek yerine artık kendisi için yapılan durakta beklemeye başladı.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı İhtiyaroğlu'nun girişimleriyle Eren'e, Büyükşehir Belediyesi tarafından bank yapıldığını aktaran Şener, "Başkanımız Esra Hanım sağ olsun 'Neden Eren'in bankı olmasın?' dedi. Ayakkabılarını falan atıyordu, hemen yerde oturuyordu. Bir süre sandalye indirdim ama en sonunda ben de yoruldum. Belimde de platin olduğu için dayanamadım. Bu sefer örtü getirmeye başladım, 1-2 sene öyle sürdü. 'Neden bir bank olmasın?' dedik. Allah razı olsun, yaptılar sonuçta" ifadelerini kullandı.

"İLK GÖRDÜĞÜNDE ŞAŞIRDI, BENİ OTURTMUYOR"

Fotoğraf: DHA

Anne Şener, Eren'in bankı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor" diye konuştu.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu da dernek binasının bulunduğu sokakta yaşayan Eren'i ve annesini 10 yıldır tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti: