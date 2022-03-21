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Down sendromu, çocuklarda göz sağlığını etkiliyor

21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında konuşan Doç. Dr. Sevil Karaman, Down sendromlu çocuklarda göz ve görme bozukluklarının sık görüldüğünü belirtti. Karaman, "Göz yaşarması, kırma kusuru gibi hafif sayılabilecek göz hastalıkları olabileceği gibi, şaşılık, katarakt, nistagmus (göz titremesi) ve keratokonus gibi ciddi rahatsızlıklarda görülebiliyor" diye konuştu

Down sendromu, göz sağlığını etkiliyor
Down sendromu, göz sağlığını etkiliyor
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HABERTURK.COM

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Karaman, “Down sendromlu çocuklarda göz ve görme bozuklukları sık görülüyor. Göz yaşarması, kırma kusuru gibi hafif sayılabilecek göz hastalıkları olabileceği gibi, şaşılık, katarakt, nistagmus (göz titremesi) ve keratokonus gibi ciddi rahatsızlıklarda görülebiliyor. Bu nedenle Down sendromu tanısı alan çocukların göz hastalıkları açısından yüksek riskli çocuklar olması sebebiyle ebeveynlerinin daha dikkatli olması gerekir. Erken tanı ve tedavi ile görmenin sağlanması, çocukların yaşamında bilişsel, psiko-sosyal olarak olumlu katkı sağlar” dedi.

DOWN SENDROMU NASIL OLUŞUR?

Down Sendromu’nun bir kromozom anomalisi olduğunu anlatan Karaman, down sendromu hakkında şu bilgileri paylaştı: “İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu kişilerdeki kromozom sayısı 47’dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu Trizomi 21 diye de bilinmektedir. Down Sendromu en sık rastlanan yeni doğan kromozomal anomalisidir. Down sendromlu bebeklerde karakteristik bir yüz yapısı vardır. Yassı bir burun ile ayrık ve çekik gözler bu bebekler için ayırt edici özelliklerdir. Kalp anomalileri ve görme ve işitme bozukluklarına sık rastlanır.”

ŞAŞILIĞA YOL AÇABİLİR

Down sedromunun yol açabileceği şaşılık ve nistagmustan bahseden Karaman, “Şaşılık iki gözün paralel olmaması halidir. İlk başta çift görme sonrasında da göz tembelliğine neden olabilir. Gözlük, cerrahi ya da kombine tedavi gerektirir. Göz titremesi olan çocuklarda ise durum daha ciddidir. Görme azlığı ihtimali diğer göz hastalıklarına göre daha yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu. Down sendromlu çocuklarda erken çocukluk döneminde görülen katarakta sık rastlanılmasının göz tembelliği nedeni olduğunu belirten Karaman, bu nedenle ameliyat en uygun dönemde planlanmalı ve sonrasında gereken optik düzeltmelerin ihmal edilmemesine dikkat çekti.

DOWN SENDROMU GÖZLÜK İHTİYACINI ARTIRIYOR

Down sendromlu çocukların gözlüğe daha fazla ihtiyaç duyabileceğini ifade eden Karaman, “Yapılan bir çalışmada yüzde 26 hipermetropi, yüzde 13 miyopi yüzde 60 astigmatizma varlığı saptanmıştır. Okuma güçlüğü ve el-göz koordinasyonunda gecikmeye neden olabilecek akomodasyon yetmezliği ise Down Sendromlu çocukların yüzde 60 ila 75’inde görülmektedir. Bu durum erken dönemde tedavi edilmezse çocuğun hem akademik hem de sosyal yaşamı olumsuz etkilenecektir.Göz muayenesi her ne kadar yaşıtları çocuklarla benzer şekilde olsa da öğrenme güçlüklerinden ötürü Down Sendromlu çocuklar bazen daha küçük çocuklara göre tasarlanmış testlere ihtiyaç duyarlar. Resimleri adlandırmak yerine göstererek bulmak onlar için daha kolay olabilir" diye konuştu.

SİVRİLEŞME VARSA GÖZ OVUŞTURMASINDAN KAÇININ

Keratokonus rahatsızlığının görme kaybına neden olabilecek ve önlenebilir hastalıklardan biri olduğunu aktaran Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keratokonusta gözün ön tarafındaki ‘kornea’ dediğimiz saydam tabaka normal şeklini kaybederek konik bir şekil alır. Özellikle gözün ovulmaması keratokonusun ilerlememesi için önemlidir. Keratokonus açısından da mutlaka göz muayenesi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca erken doğan ve düşük doğum ağırlığı olan Down sendromlu bebekler ayrıca prematüre retinopatisi ve serebral/kortikal görme açısından da değerlendirilmelidirler."

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