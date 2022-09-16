Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doya Doya Moda 'da bu hafta kim birinci oldu ve kim elendi 16 Eylül 2022?

TV8'in hafta içi her gün saat 13:30'da ekranlara gelen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın finali için artık nefesler tutulmuş durumda. Bugün haftanın kazananı ve eleneni belli olacak. Peki, Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi ve hayallerine veda eden yarışmacısı kimler olacak?

ABONE OL
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    TV8'in yeni sezonuyla da oldukça takip edilen ve bu sezon yeni jüri üyeleri ile izleyicilerin karşısına çıkan yarışması Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve elenen isim bugünkü bölümde belli olacak. İşte, yeni bölüm öncesi ayrıntılar...
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    DOYA DOYA MODA 16 EYLÜL HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

    Doya Doya Moda'da haftanın birincisi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftanın 1.'si Esra olmış ve kolyeyi kazanmıştı.
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ 16 EYLÜL 2022?

    Doya Doya Moda'da bu haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Sevilen yarışmada son olarak Nihan elenmişti...
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    DOYA DOYA MODA 15 EYLÜL PUAN DURUMU

    (Doya Doya Moda'nın son puan durumu bugünkü bölümde belli olacak)

    Aleyna 17 puan

    Tina 12 puan
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    Hülya 15 puan

    Zeynep 7 puan

    Gamze 16 puan
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    Çağla 20 puan

    Esra 20 puan
  • Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı 16 Eylül 2022? Doya Doya Moda kim elendi?

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.