TV8'in yeni sezonuyla da oldukça takip edilen ve bu sezon yeni jüri üyeleri ile izleyicilerin karşısına çıkan yarışması Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve elenen isim bugünkü bölümde belli olacak. İşte, yeni bölüm öncesi ayrıntılar...