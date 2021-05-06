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Dr. Hüseyin Emin Öztürk, koronavirüsten hayatını kaybetti

Sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse yakalanarak 63 yaşındayken hayatını kaybetti

Dr. Hüseyin Emin Öztürk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsten hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM / AA

TDV Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, İstanbul İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Gökyüzü Eğitim Kurumları gibi kuruluşlarda görev alan Dr. Hüseyin Emin Öztürk, geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse yakalanarak vefat etti.

Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 'Kınalı Kuzu' adlı eseriyle 1979'da Gerçek Dergisi'nin 'Çocuk Hikâyesi Yarışması'nda birinci oldu. Dr. Öztürk, 'Yaralı Keklik' adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, 'Gül Ağacı' ve 'Çiğdem Çiçekleri' adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1988 'Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü'ne layık görüldü.

Hikayeleri farklı dillere de çevrilen Dr. Hüseyin Emin Öztürk'ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının 'Düştüm Kabe Yollarına' adlı şiiri Ender Doğan tarafından, 'Efsunlu Şehir' adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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