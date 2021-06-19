Galatasaray'da nefes kesen seçim yarışında kazanan Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı olan Elmas'ın listesinde yer alan ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e seçim zaferini anlattı. Epözdemir, ekip olarak çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

Öncelikle bütün adaylara tebrikler demek istiyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Demokrasi şöleninde bir seçim oldu. Bütün adaylar çok ciddi emek sarf etti. Galatasaray en büyük sivil toplum örgütüdür, 30 milyon Galatasaraylı ile birlikte. Ve o sivil toplum örgütünde 5 adaylı bir seçim söz konusu oldu. Hem sayın başkan adaylarına hem kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum, bu demokrasi şölenini Galatasaray'a yaşattıkları için. Bundan sonra yeni dönem mottomuz 'Birleşme, bütünleşme, ilişkilerin tahkimi ve kırgınlıkların giderilmesi' olacak. Bugün hak eden kazandı, Galatasaray kazandı. Projelerimizle, kadrolarımızla Galatasaray'ı aydınlık yarınlara taşıyacağız. Her şeye rağmen geleceğe dair umutlarımız ve şiarlarımız var. Hak eden kazandı, Galatasaray kazandı."

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