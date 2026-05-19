Drake dinlenme rekoru kırdı

Drake, cuma günü gece yarısı 'Iceman', 'Habibti' ve 'Maid of Honour' albümlerini aynı anda yayınlamasının üzerinden 24 saatten az bir süre geçtikten sonra Spotify rekorlarını altüst etti.

Kanadalı rapçi, üç albümünün birden yayınlanması sayesinde 2026'da tek bir günde en çok dinlenen sanatçı oldu. Drake, cuma günü toplamda 250 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaştı. 'Iceman' 140,2 milyon dinlenmeyle bu yıl tek bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı.

Başlangıçta Drake'in 'Make Them Cry' şarkısının Spotify'da 2026'nın tek bir gününde en çok dinlenen şarkı olduğu bildirilmişti, ancak yayın hizmeti daha sonra bir hata olduğunu kabul etti. Spotify'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlk dinlenme inceleme süreci manuel olarak tamamlandı ve bu da iki farklı albüm parçasının dinlenmelerinin birleştirilmesine neden oldu. Drake, 2026'da tek bir günde en çok dinlenen sanatçı ve albüm rekorunu elinde tutmaya devam ediyor. Hatadan dolayı özür dileriz ve gelecekte benzer sorunları önlemek için güncellenmiş inceleme prosedürleri uyguladık.

250 milyon dinlenme, Drake'in 2021'de yayımladığı 'Certified Lover Boy' albümüyle yakaladığı ilk 24 saatte 153 milyon dinlenme sayısının ardından, Spotify'da şimdiye kadarki en büyük ikinci hip-hop albümü çıkışı oldu.

Drake, bu üç albüm birlikte, 2026 yılında Amazon Music'te herhangi bir sanatçı için küresel çapta en büyük ilk 24 saatlik dinlenme rakamına ulaştı.

Üç albümde yer alan toplam 43 şarkı, Drake'in 2023'te çıkan 'For All the Dogs' albümünden bu yana ilk solo uzun metrajlı albümleri ve 2025'te PartyNextDoor ile yaptığı '$ome $exy $ongs 4 U' iş birliğinin devamı niteliğinde. 'Iceman' 18 şarkıdan oluşurken, 'Maid of Honour' 14 şarkı içeriyor. 'Habibti'de ise 11 şarkı yer alıyor.