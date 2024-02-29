Drea de Matteo: Müstehcen fotoğraflarımla 5 dakikada kredi borcumu ödedim
Kült dizilerden 'The Sopranos'ta 'Adriana La Cerva' karakterini canlandıran Drea de Matteo, yetişkinlere yönelik bir web sitesinin 'hayatını kurtardığını' söyledi. Uzun süredir ekonomik olarak zor günler geçiren ünlü oyuncu, elde ettiği gelir sayesinde kredi borçlarını 5 dakika içinde ödediğini açıkladı
Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için kendisine rol verilmediğini iddia eden 'The Sopranos' dizisinin oyuncularından Drea de Matteo, geçtiğimiz yıl sadece 18 yaşından büyüklerin üye olabildiği bir internet sitesinde erotik fotoğraflarını paylaşmaya başladığını açıklamıştı.
Sektörde iş bulamadığı için evini kaybetme aşamasına geldiğini belirten 52 yaşındaki Drea de Matteo, internet sitesindeki sayfasını açtığında hesabından yalnızca 10 dolar olduğunu dile getirdi.
"BUNU SÖYLEDİĞİME İNANAMIYORUM AMA..."
Drea de Matteo; "Bunu söylediğime inanamıyorum ama bu web site hayatımızı kurtardı. Beni kınamak veya aşağılamak isteyen varsa durmasın. Umarım bu insanlar, kendilerini iki çocukla benim bulduğum noktada bulmaz" dedi.
Drea de Matteo, buradan kazandığı parayla kredi borcunu sadece 5 dakikada ödediğini itiraf etti.
"EVİME HACİZ GELDİ, ANNEMİ KAYBETTİM"
Borçlarını ödeyemediği için evine haciz geldiğini ve bu süreçte annesini kaybettiğini anlatan Drea de Matteo; "Evime haciz geldi. Aynı zamanda annemi kaybettim, demans hastası olan diğer annemin de bakıcısına ayıracak parası kalmamıştı" ifadelerini kullandı.
16 yaşında Alabama adında bir kızı ve 12 yaşında Waylon adında bir oğlu olan Drea de Matteo, sözlerine şöyle devam etti: Son üç yılda işler değişti. Çocuklarım her zaman bir numaralı odak noktam oldu. Bunun kulağa çılgınca ve biraz tembelce gelebileceğini biliyorum ancak ben evde oturan annelerin ve çocuklarını büyütmeyi gerçekten seven kadınların büyük bir destekçisiyim. Oyunculuk ile bunu dengeledim ve hem anneliğimi hem de işimi sürdürdüm. 52 yaşındayım. Kariyerimi değiştiriyorum ve yeni şeyler keşfediyorum çünkü kendi sektörüm benim vahşi olduğumu düşünüyor.